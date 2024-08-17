وزارة العمل في 7 أيام.. الوزير يتابع العمالة غير المنتظمة وصرف تعويضات

كتبت آية دعبس

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف" بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية، حيث بدأ نشاط الوزير محمد جبران ، وزير العمل، بزيارة مُفاجئة إلى مديرية العمل بمحافظة السويس، والتقى المحافظ اللواء طارق حامد الشاذلي، ثم تفقُد سير العمل في مديرية العمل، ومركز، ووحدة التدريب المهني بالمحافظة، وزيارة مواقع عمل وإنتاج.

كما استقبل الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وزير العمل، والوفد المرافق له بموقع المحطة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح، وذلك فى إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها الوزير، إلى محافظات الجمهورية، في خطوة تؤكد على أهمية المشروعات القومية العملاقة في مصر.

كما استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزير العمل، بمعرض تنمية الأسرة المصرية، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة..واستقبلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، محمد جبران وزير العمل، في مهرجان العلمين الجديدة واصطحبه أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة في جولة تفقدية، وعقد خلالها الوزير ،مؤتمر صحفي أجاب فيه على أسئلة الإعلاميين بشأن خطط ورؤية الوزارة في مجال العمل..

وخلال الأسبوع ،قام وزير العمل بجولة،في مناطق عمل السيدة زينب،والخليفة،والمقطم،وعابدين ،والوايلي،وشرق مدينة نصر، كما تَفقّد مركز السلامة والصحة المهنية بمصر الجديدة ، وأبدى ملاحظاته على خط سير العمل في تلك المواقع ،وأكد على توجيهاته الجديدة ،بأهمية الإنضباط في العمل ،وتطبيق مبدأ "الثواب والعقاب".

ومن التوجيهات الهامة ،وجه وزير العمل ، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ،بالتنسيق مع مديرية عمل محافظة كفر الشيخ ،بسرعة متابعة حادث 3 عمال لقوا مصرعهم ، كما وجه الإدارة ومديرية عمل محافظة الدقهلية، بمُتابعة حادث سقوط سقالة خشبية في منطقة الحي الفرنسي بمدينة المنصورة،تسبب في وفاة اثنين من العمال،ومُصابِ في حالة حرجة..وتقدم وزير العمل ،بخالص التهاني ،إلى أبطال مصر الحائزين على ميداليات في أولمبياد باريس 2024.

إلى "الانفوجراف"..