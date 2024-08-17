وزارة الصحة تكشف آليات التعامل مع حالات نزيف الأنف.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة عن آليات التعامل مع حالات نزيف الأنف والتى تتضمن الآتى :-

اطلب من المصاب الضغط على جانبي الأنف من الأعلى تحت- عظام الأنف بالسبابة والإبهام

استمر بالضغط لمدة عشر دقائق على أنف المصاب ثم خفف- الضغط تدريجيا

اطلب من المصاب جعل رأسه مائلاً إلى الأمام وهو جالس- وذلك لمنع دخول الدم إلى الحلق فيصاب بالغثيان

ضع شاشا نظيفا داخل أنف المصاب-

اطلب من المصاب أن يتنفس من فمه_

اغسل وجه المصاب بالماء البارد-

إذا ظل النزيف مستمرًا اطلب خدمة الإسعاف ١٢٣