وزارة الدفاع الروسية تحذر أوكرانيا من ضرب محطة كورسك النووية

كتب عبد الوهاب الجندى

حذرت وزارة الدفاع الروسية، القوات الأوكرانية، من رد فوري وصارم على أي محاولات من جانب أوكرانيا لضرب محطة كورسك للطاقة النووية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل إعلام روسية: "إذا بدأ نظام كييف في تنفيذ خطط إجرامية تهدف إلى خلق وافتعال كارثة في الجزء الأوروبي من القارة يتلوث إشعاعي لمناطق شاسعة، فسيتم اتخاذ إجراءات عسكرية وفنية صارمة على الفور ردًا على ذلك".

وأكد البيان أن وزارة الدفاع تأخذ على محمل الجد المعلومات الواردة عبر القنوات المستقلة حول استعدادات كييف لشن هجوم على محطة كورسك للطاقة النووية.

وبعد 10 أيام على التوغل الأوكراني البري في منطقة كورسك الحدودية الروسية، أعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، أمس الجمعة، أن الهجوم في منطقة كورسك الروسية أحرز مزيدا من التقدم.

وأبلغ سيرسكي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي "تواصل القوات المهاجمة (في منطقة كورسك) القتال وتقدّمت في بعض المناطق من كيلومتر إلى ثلاثة كيلومترات باتجاه العدو".