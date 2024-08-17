هندسة الفيوم تفوز بالمركز الثالث فى رالي "EVER" بالعلمين الجديدة

الفيوم رباب الجالي

شاركت كلية الهندسة بجامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور عاصم العيسوي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتوى شريف العطار، عميد كلية الهندسة في مسابقة رالي السيارات الكهربائية (EVER) المقامة في مدينة العلمين الجديدة، والتي تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، خلال يومي 14 و15 أغسطس 2024، وفاز فريق كلية الهندسة بجامعة الفيوم 3R heros بجائزة المركز الثالث فى تصميم السيارة والمحاكاة ودراسات الجدوى والتكلفة 3rd overall concept track، كما فاز الفريق بجائزة أفضل ابتكار وتصميمBest innovation award concept track.

وشارك في الفريق 11 من الطلاب من قسم الهندسة الكهربية، والهندسة الميكانيكية، وهم يحيي ياسر يحيي قائد الفريق، والدكتور عبد الله شكري مشرف الفريق، والمهندس أحمد إبراهيم عبد الفتاح معيد بقسم إنتاج مشرف مساعد، و والطلاب المشاركون هم محمد أحمد عبد اللطيف،مصطفي محمد الروبي، يوسف الشيخ علي محمد، محمد أحمد السيد، أحمد محمد يونس، محمد القاسم، شهاب أحمد، عمرو فهمي، سالي حسين، سيد يونس.

الجدير بالذكر أن هذه المسابقة تعد أكبر حدث جامعي للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط، ويهدف إلى دعم الصناعة المحلية للسيارات الكهربائية في مصر، كما يهدف إلى تدريب وإعداد كوادر من المهندسين المصريين ليكونوا قادرين على المنافسة في هذا المجال دوليًا، وتأتي هذه المسابقة كجزء من رؤية مصر 2030 لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الابتكار التكنولوجي. كما شارك فيها 43 فريقًا من 28 جامعة مصرية، حيث يعملون على تصميم وتصنيع سيارات كهربائية، كما هذا الحدث لا يقتصر على توفير الدعم الفني فقط، بل يوفر أيضًا الدعم المالي للفرق المشاركة، مما يشجع الابتكار ويعد الطلاب لمستقبل واعد في صناعة السيارات الكهربائية.

