مصرع طيار بعد سقوط طائرته "فوجا ماجستير" فى فرنسا.. فيديو

أحمد علوى

توفي طيار الجمعة، بعد سقوط طائرة كان يحلق بها في البحر المتوسط خلال معرض جوي في لافوندو في جنوب فرنسا.

وقالت السلطة الفرنسية في منطقة فار في جنوب فرنسا "انتُشلت جثة الطيار".

Another plane crash has occurred in Lavandou Bay, France. This time, a Fouga CM-170 Magister from a French flying club went down during an air show featuring patrol aircraft in southern France. pic.twitter.com/mHv0Vd3PQn — War Watch (@WarWatchs) August 16, 2024

وأضافت السلطات المحلية أن التحقيق جار لفحص سبب وقوع حادث الطيارة من طراز "فوجا ماجستير"

وكان المعرض الجوي جزءا من إحياء الذكرى الثمانين ليوم إنزال قوات الحلفاء في منطقة بروفنس.

ويأتي الحادث بعد يومين فقط من تصادم طائرتين عسكريتين فرنسيتين في شرق فرنسا، مما أسفر عن مقتل فردين عسكريين ونجاة آخر.