مصرع طيار بعد سقوط طائرته "فوجا ماجستير" فى فرنسا.. فيديو

توفي طيار الجمعة، بعد سقوط طائرة كان يحلق بها في البحر المتوسط خلال معرض جوي في لافوندو في جنوب فرنسا.

وقالت السلطة الفرنسية في منطقة فار في جنوب فرنسا "انتُشلت جثة الطيار".

Another plane crash has occurred in Lavandou Bay, France. This time, a Fouga CM-170 Magister from a French flying club went down during an air show featuring patrol aircraft in southern France. pic.twitter.com/mHv0Vd3PQn