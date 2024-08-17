مسعف بالفيوم يعيد نصف مليون جنيه لأسرة مصاب فى حادث انقلاب سيارة

الفيوم رباب الجالى

عثر مسعف بهيئة الإسعاف المصرية فى الفيوم على أكثر من نصف مليون جنيه، كان بحوزة مصاب فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم القاهرة الصحراوى باتجاه مدينة 6 أكتوبر، وسلّم المبلغ لأسرته.

كان المسعف أحمد مبروك أحمد، مسعف بالسيارة رقم 2006 بهيئة الإسعاف تمركز نقطة إسعاف مدينة 6 أكتوبر، عثر على أكثر من نصف مليون جنيه بحوزة مصاب يدعي "محمد ا. ر" 44 عاما مقيم بالعامرية، بمحافظة الإسكندرية، وقام بتسليمها إلي أسرة المصاب بمحضر رسمي بالهيئة العامة للإسعاف محضر تسليم أمانات، ورفض أخد أى مبالغ مالية طبقا للقانون، وقال إن هذا هو واجبه وصميم عمله بالقسم الذى أقسموه بالحفاظ على أرواح وممتلكات المصابين والمتوفين فى الحوادث.

يذكر أن طريق الفيوم القاهرة الصحراوي دائرة مركز شرطة مدينة 6 أكتوبر شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي اتجاه الفيوم نتج عن الحادث الإصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر باليد والساق اليمني وكدمة بالصدر، وتم نقله إلى مستشفى أكتوبر المركزي.