محافظ مطروح يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والفنية والتمريض

مطروح – حسن مشالي

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم السبت، أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية بشعبها الثلاثة والدبلومات الفنية، والتمريض، وذوى الهمم، بإجمالي 103 طلاب، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وعمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة، وأولياء أمور الطلاب، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التى نظمتها الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام بالمحافظة، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

شهد الحفل عرض فيلم عن اوائل طلاب الشهادات الثانوية العامة والازهرية والفنية، وهنأ محافظ مطروح الطلاب المتفوقين، مؤكداً على الاهتمام بقطاع التعليم، بإعتباره أهم ركائز ودعائم بناء الانسان والدولة، مع حرص الدولة على تأهيل ابنائها الطلاب وتذليل كافة العقبات، من اجل غدٍ أفضل، فهم من سيحملون شعلة البناء والتطوير.

وأشار محافظ مطروح، الى جهود المحافظة، فى تقديم كافة أنواع الدعم، لمنظومة التعليم العام والفنى والأزهرى

مع العمل على الإسراع فى إستكمال منشآت جامعة مطروح، واستقبال الطلاب بالكليات داخل حرم الجامعة بالكيلو 10، كصرح علمى يخدم تطلعات التنمية بالمحافظة، بالاضافة الى العمل على توفير مزيد من المنح الدراسية بالجامعات الأهلية والخاصة.

كما أشار إلى افتتاح أول فرع لجامعة الأزهر بمطروح، بمقر كلية السياحة والفنادق بالكيلو 7، بعد إعادة تأهيله، لاستقبال خريجات الشهادة الثانوية الأزهرية، هذا العام، والتيسير عليهم من صعوبة ومشقة السفر خارج المحافظة، وكذلك جارِ الإسراع فى اختيار موقع لإنشاء مقر لفرع جامعة الازهر بمطروح، يضم العديد من الكليات للبنين والبنات.

واضاف محافظ مطروح، أنه جارِ فتح مزيد من فصول التخصصات الفنية المختلفة، التى تواكب جهود التنمية بالمحافظة ومواردها البيئية المختلفة، كما تسعى محافظة مطروح إلى فتح مزيد من فصول التمريض، مع الاقبال الكبير على هذا النوع من التعليم، وتمت الموافقة مؤخرا على فتح 3 فصول للفتيات بمرسى مطروح والحمام، موجها الشكر والتقدير لجميع قادة التعليم ومعلمى مطروح واولياء امور الطلاب المتفوقين.