اليوم السابع
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محافظ مطروح يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية دور ثان بنسبة نجاح 85.3%

السبت، 17 أغسطس 2024 03:21 م
محافظ مطروح يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية دور ثان بنسبة نجاح 85.3% اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح – حسن مشالي

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اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، للدور الثانى للعام  الدراسى 2023 / 2024، بالمحافظة بنسبة نجاح 85.3 %، لترتفع نسبة إجمالي الناجحين خلال الدور الأول والثاني بالشهادة الإعدادية، خلال هذا العام الدراسى، لـ 96.7 % بعد نجاح  10796 طالباً وطالبة من إجمالى 11164 طالبًا وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادة الاعدادية على مستوى مدارس المحافظة.

وأوضح عمرو شحاته وكيل  وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالدور الثانى 3895 طالبًا حضر من بينهم 2052 ونجح من بيهم 1751  طالبًا وطالبة.

 







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