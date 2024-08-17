اليوم السابع
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محافظ كفرالشيخ: النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال إلى 3 سنوات ونصف

السبت، 17 أغسطس 2024 03:53 م
محافظ كفرالشيخ: النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال إلى 3 سنوات ونصف اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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وافق اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، على النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال، المستوى الأول بالمدارس الرسمية والخاصة (عربي) للعام الدراسي، 2024/2025 من سن أربع سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف، وذلك للقطاعات التي بها أماكن شاغرة فقط، وسوف تتيح مديرية التربية والتعليم استلام ملفات الأطفال الراغبين في التقديم بالمدارس يدويًا لتسكينهم بالأماكن الشاغرة وذلك وحتى 4 سبتمبر المقبل.

من جانبه أوضح وكيل مديرية التعليم بكفرالشيخ، بأنه يشترط أن يكون سن المتقدم ثلاث سنوات ونصف يتم حساب السن حتي أول شهر أكتوبر 2024، وعقب القبول المبدئي للطلاب تتاح بياناتهم لمنافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.

 

 







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