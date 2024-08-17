اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أغسطس 2024 12:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الدور الثانى للإعدادية بنسبة نجاح 93.78%

السبت، 17 أغسطس 2024 11:30 ص
محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الدور الثانى للإعدادية بنسبة نجاح 93.78% اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج
سوهاج J محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الدور الثاني أغسطس 2024 للشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح 93 % على مستوى الدور الثاني، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية، بحضور الدكتور محمد عبدالهادى نائب محافظ سوهاج.

وأوضح الدكتور ياسر محمود  وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بالدور الثاني بلغ 12385 ألفا طلاب وطالبات، حضر منهم 10283 ألف طالب وطالبة وبلغ عدد المتقدمين من البنون 7727 حضر منهم 7032 وعدد الناجحين منهم 6501 بسبة نجاح للبنون 92.45% أما بالنسبة للبنات فبلغ عدد المتقدمين 4658 حضر منهم 3933 وبلغ عدد الناجحات 3782 بنسبة 93.78 %.

 







سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الشهادة الإعدادية

الدور الثانى

مديرية التربية والتعليم

تعليم سوهاج

محافظ سوهاج كنترول الشهادة الغعدادية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة