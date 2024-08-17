اليوم السابع
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السبت، 17 أغسطس 2024 01:47 م
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محافظ المنيا يوجه بتشكيل ورش عمل لتنشيط السياحة الأثرية استعدادا للموسم الجديد

السبت، 17 أغسطس 2024 01:00 م
محافظ المنيا يوجه بتشكيل ورش عمل لتنشيط السياحة الأثرية استعدادا للموسم الجديد وفود سياحية
المنيا- حسن عبد الغفار

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في إطار استعدادات محافظة المنيا، لاستقبال الموسم السياحي الجديد لعام 2024، وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتشكيل لجنة متخصصة لتنشيط السياحة والترويج للمناطق الأثرية، مؤكدًا على أهمية تنفيذ ورش عمل تضم خبراء ومتخصصين في مجال السياحة لوضع المقترحات والرؤى المستقبلية لتعزيز الاستثمار السياحي بالمحافظة.

كما شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وطموحة تسهم في الارتقاء بالمناطق الأثرية وتقديم أفضل الخدمات للزوار، وتحسين البيئة السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وفي سياق متصل، استقبلت محافظة المنيا وفدًا سياحيًا متعدد الجنسيات زار منطقة آثار تونا الجبل، حيث أكد المحافظ على ضرورة تسهيل كل الإجراءات للزوار وتوفير أجواء ملائمة للسائحين للاستمتاع بالمواقع الأثرية المتميزة التي تزخر بها المحافظة.

وفود سياحية
وفود سياحية

 

جانب من زيارة الوفود السياحية
جانب من زيارة الوفود السياحية

 

وفود سياحية
وفود سياحية

 

جانب من زيارة الوفود السياحية
جانب من زيارة الوفود السياحية

 

وفود سياحية
وفود سياحية

 

جانب من زيارة الوفود السياحية
جانب من زيارة الوفود السياحية

 

وفود سياحية
وفود سياحية

 

جانب من زيارة الوفود السياحية
جانب من زيارة الوفود السياحية

 







المناطق السياحية

وفود سياحة

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