محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ضريح ومجمع الشيخ الشعراوى بدقادوس.. صور

الدقهلية شريف الديب

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، ضريح ومجمع الشيخ الشعراوي بدقادوس بمدينة ميت غمر، وتابع أعمال التطوير الجارية بالضريح وثمن جهود الشركة المنفذة للأعمال، وقام بقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة من داخل الضريح.

جاء ذلك بحضور اللواء أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ومحمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالمحافظة.

وقال اللواء مرزوق، إن أقل تكريم لإمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى، هو تطوير ضريحه الذى يتوافد عليه زوار من مختلف أنحاء العالم العربى والإسلامى وليس مصر فقط نظراً لمكانته الدينية فى قلوب جميع المسلمين.

وأكد المحافظ، أن الشيخ الشعراوى، أحد أهم أعلام مصر والوطن العربى والإسلامى، وله مكانه كبيرة فى قلوب الجميع داخل مصر وخارجها، وأقل شيء يقدم له هو الحفاظ على ضريحه ليكون وجهه مشرفة لكل زواره من مصر وخارجها.

ووجه اللواء مرزوق، الشركة المنفذة للأعمال بتكثيف أعمال التطوير الجارية بالضريح حتى يتم الانتهاء منها خلال المدة الزمنية المحددة، ليصبح متاحاً أمام زواره، موجهاً الشكر والتقدير لهم، وكلف رئيس مجلس مدينة ميت غمر بتقديم كافة أوجه المساعدة للشركة المنفذة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتطوير ورفع كفاءة ضريح الشيخ الشعراوى عقب حدوث تسريب لمياه الصرف الصحى بداخله نتيجة حدوث هبوط أرضى بالمنطقة أدى إلى حدوث كسر فى خط طرد صرف صحى محطة ميت غمر.



جولة المحافظ جولة المحافظ



ضريح الشعراوى ضريح الشعراوى