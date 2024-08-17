محافظ الدقهلية يتفقد التجهيزات الجارية بفرع مكتبة مصر العامة بقرية دماص

الدقهلية شريف الديب

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، أعمال التجهيزات الجارية بفرع مكتبة مصر العامه بقرية دماص مركز ومدينة ميت غمر والتي تم إنشائها بقصر العزب بعد أن تبرع به أحفاده لإقامة مكتبه لخدمة أبناء القريه والقري المحيطة.

جاء ذلك بحضور اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ومحمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالمحافظة.

وأكد " المحافظ " أن فرع مكتبة مصر بقرية دماص يعد أول فرع يتواجد بقرية علي مستوي الجمهوريه ، وهذا إن دل فإنما يدل علي حرص القيادة السياسية علي نشر الثقافة واكتشاف المواهب واقتحام القري من أجل هذا نشر الوعي لدي الشباب.

ووجه اللواء مرزوق الشكر والتقدير للمتبرعين بهذا القصر لإقامة هذا الصرح العظيم ليكون مصدر لتنوير الشباب بالثقافة والعلوم من الناس القرية والقري المجاوره في بداية لانطلاق فروع مكتبة مصر العامة بالقري.

وأشار " المحافظ " إلي أن الهدف من إنشاء فرع مكتبة مصر العامه هو رفع حالة الوعى والثقافة لدى أهالي القرية والقري المجاورة

من خلال القراءة وتشجيع المواطنين من كافة الأعمار على تنمية عادة القراءة والاستفادة من المواد الثقافية والتعليمية بالمكتبة والمساهمة في تربية النشئ تربية سليمة فالمكتبه ستكون منارة تعليمية وتثقيفية لبناء وتشكيل شخصية المواطنين.

ووجه اللواء مرزوق، بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيز وفرش الأساس بالمكتبة تمهيداً لافتتاحها لخدمة أهالي القريه والقري المجاورة، وتوصيل كافة المرافق والخدمات العامة للمكتبة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمكتبات العامه ونشر ثقافة القراءة واكتشاف المواهب من الشباب ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور أحمد هنو وزير الثقافه ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.



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