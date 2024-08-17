اليوم السابع
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السبت، 17 أغسطس 2024 03:16 م
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محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة على المبانى المخالفة فى المنتزة.. صور

السبت، 17 أغسطس 2024 03:07 م
محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة على المبانى المخالفة فى المنتزة.. صور جانب من الحملة
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قاد الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، يرافقة  اللواء حسن عطية مدير أمن الإسكندرية اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات  على الأراضى الزراعية ومتابعة إزالة المبانى المخالفة بالمناطق الغير مخططة بنطاق دائرة المنتزة اول بمنطقة البكاتوشى ،ياتى ذلك ضمن التصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف وتطبيق القوانين الصارمة .

وتابع محافظ الإسكندرية أعمال إزالة الأدوار المرتفعة من أحد العقارات المخالفة بالمنطقة بتواجد  المهندسة سحر شعبان رئيس حى المنتزة اول ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة والتدخل السريع ووحدة الازالة الفورية ،والقرارات الصادرة للعقارات بالمنطقة ، مشدد  خلال جولته الميدانية متابعة إزالة العقارات المخالفة و  تطبيق القوانين والتصدي لظاهرة البناء المخالف للعقارات فى المحافظة.

واستكمال محافظ الإسكندرية جولته بمتابعة  إزالة الأدوار الشاهقة لاحد العقارات بالمنطقة و المكون من أحد عشر  طابق وقد صادر لهم 8  قرارات إزالة لسنة 2024 ، وكذلك إزالة عقارين آخرين بالمنطقة بناء مخالف على الأراضى الزراعية دون ترخيص الأول صادر له 6 قرارات إزالة مكون من 7أدوار مخالف  والآخر صادر له 4 قرارات هدم ومكون من 9 أدوار ،واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية يقود حملة علي البناء المخالف
الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية يقود حملة علي البناء المخالف

 

الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية يقود حملة علي البناء المخالف_1
الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية يقود حملة علي البناء المخالف_1

 

حملة مكبرة بقيادة محافظ الإسكندرية علي البناء المخالف
حملة مكبرة بقيادة محافظ الإسكندرية علي البناء المخالف

 

محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة البناء المخالف
محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة البناء المخالف

 







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