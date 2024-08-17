لزحفها على الطريق الدولي.. إزالة رمال لتسهيل حركة مرور السيارات فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، في أعمال رفع الرمال الزاحفة على الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز بلطيم، وذلك من أجل تسهيل حركة مرور السيارات في الاتجاهين، وذلك تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى، رئيس رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه ‏كلف بالمتابعة المستمرة على طول الطريق الدولي الساحلي بنطاق المحافظة، ورفع الرمال الزاحفة على الطريق الناتجة عن التغيرات الجوية والتيارات الهوائية، أولا بأول، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع منظومة الإنارة العامة على جانبي الطريق.