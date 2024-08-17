كيف انتصر مجلس النواب لحماية الأطفال من جرائم الإنترنت.. ضوابط قانونية للمحتوى

كتب كامل كامل

كيف انتصر مجلس النواب لحماية الأطفال من جرائم الانترنتعلى مدار دور الانعقاد الماضى لمجلس النواب، اولت اللجان النوعية عددا كبيرا من الملفات على طاولتها، ومن أبرز هذه الملفات كيفية مواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال، وحمايتهم من أى أضرار قد تحدث لهم، سواء مشاكل صحية أو التعرض لقيم خاطئة، أو انفصال الأطفال اجتماعيا، أو إكسابهم أى سلوكيات عدوانية.

وناقشت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، اجتماعين منفصلين بشأن الدور التوعوى لمؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية بمخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية.

وأكدت لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، على أهمية توحيد الجهود لحماية الطفل المصرى من مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية، وأن يكون هناك ترابط وتنسيق ما بين الإعلام والثقافة والتعليم فى هذا الملف والخروج باستراتيجية قابلة للتنفيذ لحماية الطفل المصرى من هذه المخاطر.

أوصت لجنة الإعلام بمجلس النواب، دراسة اقتراح تدريس مادة الذكاء الاصطناعى بالمدارس، فى إطار وضع استراتيجية بشأن الدور التوعوى لمؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية بمخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية للأطفال.

تضمنت أيضا توصيات لجنة الإعلام بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية من بعض أعضاء اللجنة ومشاركة ممثلى عدد من الجهات المعنية للنظر ومراجعة وضع استراتيجية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت فى ظل وجود بيانات وإحصائيات رقمية واقعية على أن تتم مراعاة وضع ضوابط قانونية لبعض القيم التى تبثها المنصات الإلكترونية، ودراسة اقتراح تدريس مادة الذكاء الاصطناعى بالمدارس وأن تتضمنها برامج التلفزيون التعليمية.

كما أوصت اللجنة أيضا توزيع تكليفات محددة لكل جهة معنية حسب اختصاصها وتقديم مقترحاتها بشأن مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية وأوجه معالجتها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.