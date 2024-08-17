كرم جبر: آن الأوان لوضع ضوابط للقضاء على التعصب في الإعلام الرياضي

كتب محمد عبد العظيم

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس مختص وفق الدستور والقوانين والأكواد والضوابط التي تم وضعها مختص بإجراء حوار إيجابي بناء للتعامل مع القضايا البسيطة التي يعاني منها الإعلام المصري، متابعا: "في الفترة الماضية عانينا من مشاكل كثيرة في النقد الرياضي وإثارة الفتن بين الجماهير الرياضية والرياضة الشيء الوحيد الذي يجمع المصريين ويجعلهم في حالة سعادة".

وأضاف كرم جبر خلال مداخلة هاتفية في قناة "اكسترا نيوز": "آن الأوان لوضع ضوابط للقضاء على التعصب في الإعلام الرياضي.. ورفع شعار لا للتعصب وعودة الروح الرياضية الجميلة والجماهير الموجودة في المدرجات نسعد بها ولا يصدر لها الإعلام أي فتن بل يتدخل لمعالجة هذه الفتن.. ورأينا إخفاقات في المجال الرياضي والإعلام جزء منها".

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "أصدرنا من قبل برتوكول، وآن الأوان أن نستكمل هذه المناقشة مع العاملين واتحاد الكرة ولجنة الأندية.. ونجلس للاتفاق للتخلص من هذه السلبيات وأن نقدم إعلام نظيف يدعم الرياضة والرياضة ليست معارك وفتن..

وتابع: "لازم نحافظ على العلاقات من خلال إعلام يقدم صورة صحيحة للرياضة المصرية، والإعلاميين نفسهم يجب أن يتفقوا على وضع ضوابط لمنع إثارة الفتن ومن اجل عودة الجماهير للمدرجات ونشهد موسم رياضي جيد"