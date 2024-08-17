ضبط 429 منشأة طبية غير مرخصة وغلق 4 آخرين فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نفذت إدارة العلاج الحر حملة تفتيشية مكثفة، بتوجيهات لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، وبقيادة الدكتور عمرو مندي قنديل، في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ على تعزيز الرقابة على المنشآت الطبية وضمان تقديم خدمات صحية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وجاءت الحملة في إطار استراتيجية المديرية، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وحماية حقوق المواطنين في الحصول على رعاية طبية آمنة وموثوقة. وقد شملت الحملة المرور على 1239 منشأة طبية في مختلف مناطق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن اكتشاف أن 810 منشآت من هذه المنشآت ملتزمة بالقوانين واللوائح الصحية، حيث كانت جميعها مرخصة وتعمل بشكل قانوني. إلا أن الحملة كشفت أيضًا عن وجود 429 منشأة غير مرخصة، تمارس أنشطتها الصحية بشكل مخالف للقوانين.

وقامت المديرية بتنفيذ 4 قرارات غلق فورية بحق المنشآت غير المرخصة، التي تشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين، وتؤكد هذه الإجراءات الحاسمة التزام المديرية بتطبيق القانون دون تهاون، في سبيل تحقيق بيئة صحية آمنة للجميع، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط المنظومة الصحية وردع المخالفين، وتواصل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ حملاتها الرقابية المكثفة على كافة المنشآت الطبية، حرصًا منها على تأمين خدمات صحية عالية الجودة وضمان احترام القوانين والمعايير الصحية المعمول بها.