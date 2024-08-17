اليوم السابع
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ضبط 11 طن مصنعات لحوم منتهية الصلاحية بحملات رقابية بالشرقية

السبت، 17 أغسطس 2024 02:19 م
ضبط 11 طن مصنعات لحوم منتهية الصلاحية بحملات رقابية بالشرقية اللحوم المضبوطة
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية، 11طن و 165 كجم مصنعات لحوم منتهية الصلاحية خلال الحملات التفتيشية بمركز ومدينة بلبيس.

وقال الدكتور  إبراهيم  متولي وكيل الوزارة لمديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية شرطة البيئة و المسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية بمركز ومدينة بلبيس لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر مخالفة و ضبط 11 طن و 165 كجم مصنعات لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي تم عمل المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر .

 







الشرقية

مديرية الطب البيطري بالشرقية

حملات تفتيشية علي المصانع بالشرقية

اخبار الشرقية




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