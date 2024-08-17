اليوم السابع
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ضبط كيان تعليمي وهمي ينصب على الطلاب في القاهرة

السبت، 17 أغسطس 2024 11:42 ص
ضبط كيان تعليمي وهمي ينصب على الطلاب في القاهرة حملات امنية، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط كيان تعليمى بالقاهرة بدون ترخيص بقصد النصب والإحتيال على المواطنين)

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة ، لمنح شهادات فى مجال اللغة الإنجليزية مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى على مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسئول، وعثر داخل الكيان على (عدد من الشهادات إستمارات تسجيل بيانات وكتب تدريبية خاصين بالكيان – مطبوعات دعائية – دفتر تحصيل نقدية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع المالك بقصد تحقيق الربح المادى.
 







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