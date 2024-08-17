رفع 217 طن قمامة وإزالة 3 حالات تعد على الأراض الزراعية بسنورس فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

كشف محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، فى الفيوم، أنه في ضوء تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة وتشديد الرقابة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، قامت حملة للوحدة المحلية بقرية منشأة بني عتمان بمنع حالة تعد على قطعة أرض بمساحة (قيراط) بعزبة البرم، عبارة عن حفر لإنشاء أساسات.

ولفت رئيس المركز أن الوحدة المحلية بقرية جبلة أزالت شدة خشبية لإنشاء أساسات خرسانية على قطعة أرض زراعية بمساحة (18) سهما ،ومصادرة مواد ومعدات البناء ،كما قامت وحدة ترسا بإزالة تعد على قطعة أرض بمساحة (3) قراريط، عبارة عن أسوار بالبلوك الأبيض ،واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد رئيس مركز سنورس أنه تم تتفيذ حملة نظافة صباحية مكثفة بشوارع وطرق مدينة سنورس، برئاسة عبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشؤون القرى، بالإضافة إلى حملة مكبرة بقرية سنهور القبلية قامت برفع 35 طن قمامة وأتربة، وتم تنفيذ حملة مسائية بالمدينة برئاسة أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشؤون المرافق قامت برفع تجمعات القمامة والمخلفات ،ومتابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة ، وأوضح رئيس المركز أن حملات النظافة الصباحية والمسائية قامت برفع 217 طنا قمامة و8 أطنان أتربة من مختلف القري.



تعديات على الأراض الزراعية تعديات على الأراض الزراعية