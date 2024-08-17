اليوم السابع
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رئيس الوزراء: العلمين الجديدة مدينة متاحة لكل المصريين

السبت، 17 أغسطس 2024 12:11 م
رئيس الوزراء: العلمين الجديدة مدينة متاحة لكل المصريين رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الساحل الشمالى كان مغلق على رواده واليوم أصبح هناك كورنيش عالمى يتواجد به مختلف المصريين، قائلا: "العلمين الجديدة متاحة لكل المصريين".

وأوضح أن تأخير تسليم الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة يرجع للظروف الاقتصادية، موضحا أن مدينة العلمين ليست مدينة صيفية ولكنها مدينة ستعمل على مدار العام وبها كافة الخدمات الصناعية والسياحية والتنموية.

وأوضح أن مدينة العلمين الجديدة مقصد عالمى للسياحة، قائلا:" مدينة العلمين الجديدة ليست مدينة للأغنياء ولكنها تضم جميع الوحدات السكنية لمختلف الفئات".

وسلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدد من وحدات مدينة العلمين الجديدة ، وتشمل "الأبراج الشاطئية وحى مزارين والحى اللاتينى" فى احتفالية بالمنطقة الترفيهية على الكورنيش.

 







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