دجال الدقي يعترف باستدراج ضحاياه عبر فيسبوك.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بممارسة أعمال السحر والدجل، عقب القبض عليه في الدقي بصحة الاتهام المنسوب إليه، وذكر أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنه يستدرج ضحاياه عقب مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، حيث يوهمهم بقدرته على العلاج الروحاني، ويتحصل منهم على مبالغ مالية.

وأضاف المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، أنه أنشأ صفحة عبر موقع فيسبوك، للترويج لنشاطه، والتواصل مع عملائه، وإقناعهم بقدرته على علاجهم من الأسحار، والعلاج الروحاني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، لتقرر النيابة حجزه على ذمة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة .. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.