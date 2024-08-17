ختام منافسات بطولة كرة القدم الخماسية (طلبة) للجامعات والمعاهد العليا

محمد صبحى

-جامعة بنها تتوج بطلاً للبطولة بعد فوزها 4-2 على المنوفية



-جامعة طنطا تحصل على المركز الثالث

أُختتمت منافسات بطولة كرة القدم الخماسية (طلبة) للجامعات والمعاهد العليا المصرية، والتي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ضمن النسخة 51 من دورة الشهيد الرفاعي، حيث شهدت البطولة منافسات قوية بين الفرق الجامعية المختلفة، والتي عكست المستوى المتميز للرياضة الجامعية في مصر، والمنظمة برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،

وتم تتويج جامعة بنها بلقب البطولة بعد فوزها على جامعة المنوفية بنتيجة ٤-٢ في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد جامعة المنوفية، فيما حصلت جامعة طنطا على المركز الثالث.



ومن جانبه، أشاد د.مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات بالتنظيم المتميز الذي شهدته البطولة، والتي استضافتها جامعة المنوفية، مؤكدًا أن هذه البطولة تعكس مدى اهتمام الجامعات المصرية بتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة، وتنمية قدراتهم، وقام د.مصطفى بيومي بالاشتراك مع د.ناصر عبد الباري نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون التعليم والطلاب بتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأُول في البطولة، وتسليم الجوائز للاعبين، مؤكدًا أن هذا التكريم هو حافز لبقية الطلاب لمواصلة المشاركة في الأنشطة الرياضية.