حملات مكبرة للنظافة وتسوية الطرق بمركز أخميم فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بسوهاج، حملات مكبرة للنظافة والإنارة وتمهيد وتسوية الطرق، ورفع العوائق المرورية، والتراكمات من جوانب الطرق، وذلك بالمدينة والقرى التابعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن تنفيذ حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات، وتمهيد وتسوية الطرق، حفاظا على المظهر الحضاري، والعمل على راحة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح علي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، أن الحملات استهدفت رفع المخلفات المنزلية والأتربة بمنطقة ميدان الست عزيزة، ومناطق " معهد الفتيات الأزهري، ومصنع المكرونة، والمنطقة الأثرية، وشارع أبو القاسم، ومعهد سيدي كمال الدين الأزهري، وشارع حلمي الشريف وتفرعاته، ونجع سفرة، وامتداد شارع أبو بكر، ومحيط القوى العاملة، وقرى " نيدة، والحواويش، والكولة، كما تم تمهيد وتسوية طرق "سوهاج/ نيدة، ومحيط طريق الجامعة والقاعات، والطريق المؤدي إلى مصنع البوتاجاز بقرية الأحايوة شرق، بالإضافة إلى حملات الإنارة وصيانة الأعمدة بطرق الكولة، والطريق الشرقي بنجع كمال، وقرية الحواويش، مؤكدا على استمرار الحملات بنطاق المركز.