حريق فى مبنى سومرست هاوس التاريخى وسط لندن.. فيديو

قالت إدارة الإطفاء فى لندن إن 15 سيارة إطفاء ونحو 100 رجل إطفاء توجهوا لإخماد حريق اندلع اليوم السبت فى مبنى سومرست هاوس وسط لندن حيث أمكن رؤية سُحب الدخان الأسود الكثيف فى الأفق، حسبما ذكرت ديل ميل.

