اليوم السابع
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حريق فى مبنى سومرست هاوس التاريخى وسط لندن.. فيديو

السبت، 17 أغسطس 2024 04:56 م
حريق فى مبنى سومرست هاوس التاريخى وسط لندن.. فيديو مبنى سومرست هاوس
محمد جمال

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قالت إدارة الإطفاء فى لندن إن 15 سيارة إطفاء ونحو 100 رجل إطفاء توجهوا لإخماد حريق اندلع اليوم السبت فى مبنى سومرست هاوس وسط لندن حيث أمكن رؤية سُحب الدخان الأسود الكثيف فى الأفق، حسبما ذكرت ديل ميل.

وذكرت الإدارة فى بيان "تتصدى الطواقم لألسنة اللهب الموجودة فى جزء من سقف المبنى"، مضيفة أن سبب الحريق لا يزال مجهولا.

ويعود تاريخ سومرست هاوس الواقع على ضفاف نهر التيمز إلى عام1547. وكان فيما سبق قصرا ملكيا وهو مركز ثقافى وترفيهى فى الوقت الحالي.

ويقع فى الجناح الشمالى من المبنى معرض كورتولد الذى يضم إحدى أعظم المجموعات الفنية فى العالم.







مبنى سومرست هاوس

سومرست هاوس

لندن

بريطانيا




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