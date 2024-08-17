جامعة بنها خلال عام.. 1800 بحث علمي ومحو أمية 2696 شخصا والكشف الطبى على 7 ألاف

القليوبية إبراهيم سالم

استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، تقريرا عن الإنجازات والتصنيفات التي شهدتها الجامعة في القطاعات المختلفة خلال العام الدراسي 2023/2024، ودور الجامعة فى خدمة المجتمع المحلى.

وأكد التقرير أن جامعة بنها صنفت ضمن أفضل 10 جامعات عالمية بتصنيف التايمز البريطاني للتأثير والمعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك في تحقيق الهدف السابع الطاقة النظيفة، والمركز 79 عالميا في تحقيق الهدف 13 والمعني بتغير المناخ، كما احتلت الجامعة الترتيب 209 عالميا في التصنيف الإندونيسي للجامعات الخضراء الصديقة للبيئة، كما أنه لأول مرة هذا العام بتصنيف اتحاد الجامعات العربية في إصداره الأول والتصنيف الروسي لقياس مؤشرات جودة التعليم، صنفت جامعة بنها لأول مرة بتصنيف كيو إس البريطاني للتنمية المستدامة لتحتل الفئة 761-770 عالميا، وصنفت الجامعة في 11 تخصص أكاديمي وعلمي في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الطبيعية بتصنيف شنغهاي الصيني.

وأشار التقرير الصادر عن المكتب الإعلامى بالجامعة، موافقة المجلس الأعلي للجامعات على إنشاء جامعة بنها التكنولوجية علي مساحة 10 أفدنة بمقر الجامعة بالعبور، وذلك فى إطار الاهتمام بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالارتقاء وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تحقيق إتاحة التعليم لكافة الفئات المجتمعية وتأهيل الشباب لسوق العمل وتجهيزهم على أعلى مستوى للمنافسة في السوق المحلية والدولية، من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية، وتضم الجامعة الجديدة كليات تكنولوجيا المال والأعمال، وتكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتكنولوجيا الرياضة، وتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية.

كما وافق مجلس الجامعة على إنشاء شركة "بداية" لتسويق خدمات جامعة بنها ومنها براءات الاختراع ونماذج المنفعة والابتكارات، وتسويق مخرجات البحث العلمي، والقيام بأعمال الاستشارات والتصميمات والإدارة في مجال الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، وذلك وفقا لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ووافق مجلس الجامعة، أيضا علي إنشاء كلية "بنها - وهان" للدراسات العليا بمقر الجامعة بالعبور لمنح درجة الماجستير والدكتوراة والدبلوم في تخصصات التجارة الدولية والتمريض ونظم المعلومات الجغرافية.

وأوضح التقرير، أن الجامعة نجحت فى محو أمية 2696 مواطنا خلال دورتى يناير، وأبريل 2024، بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك فى إطار حرص الجامعة على المشاركة في الحملة القومية لمحو الأمية التي تتبناها الدولة وذلك في إطار دورها لخدمة المجتمع المحلي ومتابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

كما حققت الجامعة خلال الفترة الماضية نجاحًا كبيرًا في المُشاركة بفاعلية في المبادرات الرئاسية وخدمة المجتمع المحلي من خلال تنظيم القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة القليوبية، حيث قامت الجامعة بتنظيم أكثر من 20 قافلة طبية مجانية لعدد من القرى والمراكز ومدارس محافظة القليوبية، استفاد من خدماتها أكثر من 7000 مواطن، وتم صرف العلاج المجاني للحالات المرضية، بالإضافة إلى عمل نظارات طبية لطلاب المدارس، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى مُتابعة عمليات جراحية لمستشفيات الجامعة، كما نظمت الجامعة عدد من المعارض لبيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، و3 معارض للملابس المجانية بأسعار رمزية للطلاب بالتعاون مع مؤسسات وطنية، وشاركت الجامعة أيضا في تصميم الهوية البصرية لمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى زراعة أكثر من 60 فدان بالتعاون مع وزارة الزراعة من محصول القمح لإنتاج تقاوي الموسم الزراعي 2024-2025، كما استجابت الجامعة بنسبة 94% للشكاوى الواردة لها على منظومة الشكاوى الحكومية.

وتابع التقرير، أن الجامعة نجحت فى نشر أكثر من 1800 بحث علمي هذا العام في المجلات والدوريات العلمية الدولية طبقا لقواعد بيانات اسكوبس، و23% من البحوث العلمية منشورة في أعلى 10% من المجلات العلمية العالمية، وبلغ معامل الاستشهادات المرجعية للجامعة على مستوى التخصص FWCI إلي 1.76، و 67.2% من البحوث المنشورة لهذا العام ناتجة عن تعاون دولي، وصنفت الجامعة ضمن الفئة الأولى بمؤشر البحث العلمي عالميا Q1 طبقا لتصنيف سيماجو الإسباني، كما حققت الجامعة زيادة في عدد الاستشهادات المرجعية لانتاجها الفكري هذا العام ليصل إلي 246127 استشهاد طبقا لتصنيف ويبومتركس الإسباني، و21 باحث من منتسبي الجامعة ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم طبقا لتقرير جامعة استنفورد الأمريكية.

كما حصلت الفرق البحثية للجامعة على تمويل 41 مشروع تخرج من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال الأمن السيبراني وتخصصات أخرى منفردة أو ضمن تحالفات لجامعات أخرى بتمويل يصل إلي 3 ملايين جنيه، وحصلت أيضا على 6 مشروعات من هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدعم طلاب الماجستير والدكتوراة بتمويل يصل إلي مليون ونصف جنيه، وحصلت الجامعة على تمويل 3 مشاريع من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ قدرة مليون جنية تقريبا، وفازت الجامعة بـ 6 مشاريع ضمن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية على مستوى محافظة القليوبية، وبتمويل 13 مشروع ببرنامج دعم مشروعات التخرج من ايتيدا بواقع 30 ألف جنيه للمشروع الواحد.

وأضاف التقرير، أن الجامعة قامت بدخول 15 ألف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة والمستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل بجانب الخدمات المقدمة من صندوق تحسين أعضاء هيئة التدريس وصندوق رعاية العاملين والمستشفيات الجامعية.

كما شهدت المستشفيات الجامعية، أعمال تطوير بالأقسام العلاجية المختلفة، كما وصلت نسبة الإنجاز في تطوير مبني الجراحة إلي 98%، ومن المقرر افتتاحه قبل نهاية العام الجاري والذي يشكل فارقا كبيرا للمترددين علي المستشفي الجامعي والتى تستقبل أكثر من 4000 حالة يوميا بالاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وأقسام المستشفيات المختلفة.

كما قامت جامعة بنها قامت باستحداث عدد من البرامج الدراسية بكلياتها على مستوى المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا، وتقدم منهم 17 برنامج دراسي جديد للحصول على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما وافق المجلس الأعلي للجامعات علي إضافة برنامج الطب البشري (برنامج خاص) بمقر الجامعة بالعبور.

وفي إطار حرص الجامعة على الوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية، وتعزيز التنافسية والتميز على مختلف المستويات، حصلت جامعة بنها علي التوصية باستمرارية شهادتي الأيزو 9001-2015 والسلامة والصحة المهنية، والأيزو 45001-2018، الحاصل عليها النظام الإدارى للجامعة، بعد ما خضعت إدارات الجامعة لعملية المراجعة السنوية لنظام إدارة الجودة ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا للمواصفات القياسية، مشيرا إلي تحقيق الجامعة خلال السنوات الماضية تميزا في تجديد شهادات الأيزو الدولية.

وكشف التقرير، أنه فى إطار التحول الرقمى تم دخول عدد من التطبيقات التكنولوجية الجديدة الخدمة لأول مرة بالجامعة وأصبحت جزء من العمل الإداري اليومي مثل تطبيق البيرول لإدارة المرتبات، وتطبيق ابن الهيثم لإدارة شئون التعليم والطلاب، وتطبيق الشهادات الموحد وتطبيق التربية العسكرية، وتطبيق الأنشطة الطلابية، وتطبيق خدمات الشئون الإدارية والإصدار الثاني لتطبيق أداء لمتابعة مؤشرات الخطط الاستراتيجية للجامعة والتوسع في خدمات التحصيل الإلكتروني.

كما تم تحديث جميع المواقع الإلكترونية لكليات الجامعة واعتماد تصميم لقالب جديد موحد لجميع الكليات، وتفعيل منصة إدارة التعلم "ثنكي" في عدد من كليات الجامعة وإطلاق جائزة لأفضل مقرر منشور على المنصة، وتم رفع كفاءة مركز بيانات الجامعة وزيادة عدد الخوادم والسويتشات وبرامج الحماية الأصلية المناسبة.

وعلى المستوى الدولي قامت الجامعة بتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة واستقبال وفود من مختلف الجامعات منها جامعة ووهان الصينية وجامعة أوبورن الأمريكية وجامعة شيان الطبية بالصين وجامعة شمال غرب الصين وجامعة سراييفو بالبوسنة والهرسك وعدد آخر من الجامعات الأوروبية في مجال تبادل زيارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للتدريب ضمن برنامج "ايراسموس".

وعلى المستوى المحلى تم توقيع عدد من البروتوكولات بين الجامعة وكل من تحالف جامعات القاهرة الكبرى وجامعة مدينة السادات ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية والمركز القومي لبحوث المياه ومركز التدريب الإقليمي لوزارة الري والموارد المائية والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وعدد من الشركات والمؤسسات الوطنية الأخرى.

وأوضح التقرير، أن طلاب جامعة بنها قد حصلوا علي العديد من المراكز المتقدمة في المسابقات والأنشطة المختلفة منها المراكز الأولى فى مهرجان إبداع الـ 12 في مجالات الغناء والتمثيل والفنون الشعبية والكورال، والمركز الأول لخماسى كرة القدم فى دورى الجامعات "دورة الشهيد الرفاعى"، والمركز الأول فى مهرجان العلمين، والمركز الأول في الملتقى السابع للجوالات، وكأس بطولة الدورة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات، والمركز الثالث فى مسار السيارة الكهربائية ذاتية القيادة في مهرجان "رالي" للسيارات الكهربائية بمدينة العلمين، وغيرها من الأنشطة والفعاليات الطلابية المختلفة التى تستهدف تعزيز روح التعاون والمنافسة بين طلاب الجامعات.

كما تم افتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني لبناء قدرات الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، ونظمت الجامعة 3 ملتقيات للتوظيف بكليات الهندسة بشبرا والعلوم والتربية بحضور عدد كبير من الشركات والمستفيدين.

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مكانة بارزة بين الجامعات المصرية، وتسعى جاهدة لمواكبة التوجهات العالمية وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والخطة الاستراتيجية للجامعة لتطوير البحث العلمي، وتعزيز دورها كجهة مؤثرة في المجتمع.

وأشار "الجيزاوى"، إلى أنه تم استثمار 330 مليون جنية تقريبا للخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الإنشائية الجامعية والصحية وتجهيزاتها بأحدث الآلات والمعدات لخدمة طلاب الجامعة وأهالي محافظة القليوبية.