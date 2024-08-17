تقديم الخدمات الطبية لـ570 مريضا في قافلة التحالف الوطني في بنى بكار بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي قافلة طبية، اليوم السبت، ضمن حملة أيد واحدة، لجمعية راعي مصر للتنمية، ضمت القافلة 10 تخصصات " باطنة، أطفال، عظام، عيون، جلدية، انف وأذن، نساء، مسالك بولية، أسنان، صدر".

وتمكنت القافلة من تقديم الخدمات الطبية لـ 570 مريضا من قرية بني بكار التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بتقديم العلاج مجاناً للمرضى، وعمل نظارات طبية، كما جرى تحويل عدد آخر لإجراء العمليات الجراحية لعدد من المرضى في عدد من المستشفيات.

أكد الدكتور علي عبدالحميد، مدير القوافل الطبي بجمعية راعي مصر بكفر الشيخ، أن القافلة شهدت اقبالاً كبيراً من المواطنين من أهالي القرية، لتلقي الخدمات الطبية المتعددة في الـ 10 تخصصات، وجرى تحويل عدد من المرضى لإجراء عمليات جراحية، كما تم عمل نظارات طبية لعدد من المرضى.



اهتمام باستقبال المواطنين



جانب من القافلة الطبية ضمن التحالف



صرف الأدوية مجانا بالقافلة الطبية ضمن التحالف الوطني



اجراء الكشف الطبي على أذن طفلة



اجراء الكشف الطبي على طفل



اجراء الكشف الطبي على طفلة وصرف الأدوية مجاناً



اجراء الكشف الطبي على مريضة



اقبال على القافلة الطبية ببني بكار بمطوبس