"تغذية رواد الفضاء".. تفاصيل مشروع طلاب كلية الزراعة بجامعة المنصورة.. صور

الدقهلية – سارة الباز

تكتمل فرحة 2024 بكلية الزراعة بجامعة المنصورة بعرض مشروع التخرج، الذى عمل عليه الفريق لشهور؛ لانتخاب الفكرة، ومن ثم تفنيدها وتفصيلها بشكل علمي؛ أملا فى أن تجد النور للتطبيق على أرض الواقع أن وجدت التمويل والدعم المادى، وهو أمل يراود كافة أعضاء الفريق خصوصا مع اختيار فكرة جديدة ومميزة؛ تسعى للتغلب على التحديات التى تواجه رواد الفضاء فى التغذية خارج كوكب الأرض، والتى يمكن التعرف عليها عبر تصريحات الفريق الخاصة لـ"اليوم السابع" عبر السطور المقبلة.

يضم فريق مشروع "تغذية رواد الفضاء" 10 أعضاء من طلاب البكالوريوس بكلية الزراعة دفعة 2024، وهم: فاطمة أحمد عبد الحكيم قنديل، خالد أيمن مختار الراجحى، زياد أيمن عبد الخالق عوضين، رحاب عطية أحمد النجار، أحمد إبراهيم محمد حامد، هاجر هانى أحمد أبو النصر، نورهان محمود المحمدى أبوعمر، ياسمين حسن ابراهيم عبد الفتاح، زينب ابراهيم المحمودى محمد، نبيلة فوزى أبو زيد، تحت إشراف وقيادة الدكتور محمد ممدوح ربيع، مدرس علوم وتكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة بجامعة المنصورة.

فكرة تبدو مجنونة

وقال الدكتور محمد ربيع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "معى فريق مميز من الطلاب المميزين قرروا أن يعملوا على فكرة جديدة لم تطبق من قبل، وعصروا أدمغتهم حتى توصلوا إلى فكرة تبدو فى البداية مجنونة، وهى أنهم يريدون أن يغذوا رواد الفضاء؛ بما أنهم يعيشون لفترة طويلة فى الفضاء خارج الكوكب؛ فبحثنا فى كل المشكلات التى تحتاج إلى حل، وحاولنا إيجاد حلول لها بحيث تكون قابلة للتطبيق، وكنا متحمسين جدا للتطبيق، لكننا وجدنا أن التطبيق سيكون مكلف للغاية، فقمنا بوضع حلول نظرية، وتواصلنا بالفعل أون لاين مع شخصيات تعمل فى مجال ريادة الفضاء، وتوصلنا إلى حلول جيدة جدا لبعض المشكلات، وإن لم تكن جميعها، وهو إنجاز جيد لهذا المشروع، والمشروع قابل للتطبيق بشرط وجود التمويل الذى يحتاج لمئات الآلآف من الدولارات، لكن هناك فوائد كبيرة من هذا التطبيق أهمها: علاج العديد من المشكلات الفسيولوجية والنفسية التى تواجه رواد الفضاء، بالإضافة إلى تحسين صحتهم وآداءهم، خصوصا مع معاناتهم من مشكلات فى الهضم فى الفضاء نستطيع علاجها، وذلك لأن الرواد يخرجون للفضاء، ويعودون بصحة أقل بكثير من تلك التى خرجوا بها من كوكب الأرض، ومن هنا يمكن خفض معدلات التدهور الصحى إلى أقصى حد ممكن، وبالتالى أنا أرى أنه لا بد لهذا الفريق من الاستمرار فى العمل على هذا المشروع المهم حتى بعد التخرج".

إعداد نظام غذائى لرواد الفضاء

أوضحت "فاطمة قنديل" المتحدث باسم الفريق أن فكرة المشروع تدور حول إعداد نظام غذائى لرواد الفضاء، ويهدف هذا المشروع للبحث فى مواضيع متعددة تشمل: نقص العناصر الغذائية، وفقدان الوزن، والتحديات النفسية والفسيولوجية، التى يواجهها رواد الفضاء خلال البعثات الفضائية الطويلة.

وخلال البحث تناول الفريق النقاط التالية بالتفصيل:

1- نقص العناصر الغذائية: دراسة تأثير نقص الفيتامينات، والمعادن الأساسية على صحة رواد الفضاء وأداءهم.

2- فقدان الوزن: تحليل الأسباب الكامنة وراء فقدان الوزن فى الفضاء، وتطوير استراتيجيات لمكافحته.

3- الصحة النفسية: فحص تأثير البيئات المغلقة، والمحدودة على الصحة النفسية لرواد الفضاء، وطرق دعم الرفاه النفسي.

4- الأطعمة المعلبة مقابل الطازجة: مقارنة بين الأطعمة المعلبة، والطازجة من حيث الفوائد الغذائية، والتأثير على الصحة العامة.

5- أنظمة الدعم الحياتى المتجددة: دراسة كيفية استخدام الأنظمة الحيوية المجددة لإنتاج الغذاء الطازج فى الفضاء.

تجارب عملية وتوصيات علمية

وأضافت "قنديل" بأن الفريق قد توصل إلى نظام غذائى مقترح لرواد الفضاء، بناءً على الأبحاث العلمية، والتجارب العملية، يتضمن توصيات حول كميات العناصر الغذائية، التى يحتاجها رواد الفضاء؛ لضمان الصحة والسلامة خلال البعثات الفضائية الطويلة، وشمل النظام المقترح تحديد كميات دقيقة من الفيتامينات، والمعادن، والبروتينات، والكربوهيدرات، والدهون.

ويأتى على رأس هذه التوصيات:

1- توفير مجموعة متنوعة من الأطعمة الطازجة، والمعلبة؛ لضمان توازن العناصر الغذائية.

2- استخدام أنظمة حيوية مجددة؛ لإنتاج الطعام الطازج فى الفضاء؛ لتقليل الاعتماد على الإمدادات من الأرض.

3- تصميم برامج غذائية شخصية لكل رائد فضاء بناءً على احتياجاته الصحية والنفسية.

4- تنفيذ برامج دعم نفسى واجتماعى لتعزيز الرفاه العام لرواد الفضاء.

إشادة المحكمين بالمشروع

وأشارت "قنديل" إلى أنه قد تم طباعة المشروع فى كتيب لتقديمه للجنة تحكيم وتقييم المشاريع قبل عرضه مؤخرا بالكلية، وقد حاز الإعجاب والإطراء من قبل المحكمين، والحضور، لافتة إلى أن فهرس الكتاب يضم موضوعات مهمة فى سياق فكرة وهدف المشروع الرئيسى، وضم الكتيب فى فهرسه الموضوعات التالية: (المهام الفضائية طويلة المدى، النظام الغذائى الفضائى، تأثير البيئة الفضائية على رواد الفضاء، نقص النظام الغذائى والتغذية، الجاذبية الصغرى، فقدان العظام، فقدان الوزن، فقدان العناصر الغذائية أثناء تجهيز الأغذية وتخزينها، تغيير الهرمونات وتأثيرها، مشاكل الجهاز الهضمى، تكنولوجيا التعبئة والتغليف الجديدة، المواد الغذائية الطازجة، إنتاج الغذاء فى الفضاء، الزراعة الفضائية، نظام غذائى مخصص لرواد الفضاء يلبى احتياجاتهم ويساعدهم فى التغلب على المشاكل التى تواجههم فى الفضاء).



أعضاء الفريق مع مشرفهم الدكتور محمد ربيع



الدكتور محمد ربيع وفريق مشروع تغذية رواد الفضاء



الدكتور محمد ممدوح ربيع المشرف على المشروع



جانب من اجتماع الفريق مع مشرفه لبحث تفاصيل المشروع



غلاف كتاب مشروع تغذية رواد الفضاء