تعرف على إحصائيات مكتب التنسيق الفرعى بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية -صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن إحصائيات تسجيل رغبات الطلاب بمكتب التنسيق الفرعي بالجامعة خلال الأيام الماضية، حيث شهد المكتب إقبالاً ملحوظاً من الطلاب.

وأوضح الدكتور ناصر مندور أن الإحصائيات التفصيلية كالتالي:

اليوم الأول، الإثنين 12 أغسطس تقدم 91 طالباً وطالبة لتسجيل رغباتهم، بواقع 37 طالباً و54 طالبة، اليوم الثاني، الثلاثاء 13 أغسطس سجل 93 طالباً وطالبة، بواقع 67 طالباً و26 طالبة، اليوم الثالث، الأربعاء 14 أغسطس قام 38 طالباً وطالبة بتسجيل رغباتهم، بواقع 17 طالباً و21 طالبة، اليوم الرابع، الخميس 15 أغسطس سجل 12 طالباً وطالبة، بواقع 5 طلاب و7 طالبات، اليوم الخامس، الجمعة 16 أغسطس قام 3 طلاب فقط بتسجيل رغباتهم، بواقع طالبين وطالبة واحدة.

وبذلك، بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لتسجيل رغباتهم بمكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس 237 طالباً وطالبة، بواقع 128 طالباً و109 طالبات خلال خمسة أيام من العمل.

من جانبه، قدم الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تفصيلًا حول التوزيع على الشعب الدراسية، مشيراً أن عدد الطلاب المتقدمين بشعبة علمي علوم بلغ 20 طالباً وطالبة، بواقع 9 طلاب و11 طالبة، أما شعبة علمي رياضة فتقدم 60 طالباً وطالبة، بواقع 40 طالباً و20 طالبة.

وبالشعبة الأدبية سجل 157 طالباً وطالبة، بواقع 79 طالباً و78 طالبة.

وفي سياق متصل، قدم الدكتور تامر شوقي، مدير مركز التحول الرقمي ورئيس مكتب التنسيق، تحليلاً للأرقام الواردة، مشيراً إلى أن الإحصائيات تعكس إقبالاً جيداً و توزيعاً متنوعاً على الشعب الدراسية المختلفة، مع تنوع رغبات الطلاب وتوجهاتهم الدراسية، لافتاً إلى أن الإقبال الأكثر كان لطلاب الشعبة الأدبية ، يليها شعبة العلمي رياضة وأخيراً شعبة العلمي علوم.

كما شهد مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس إقبال ملحوظ خلال الأيام الأولى للمرحلة، بينما قل الإقبال خلال آخر يومين للتقديم بالمرحلة.

كما قدم أمين عام الجامعة، شريف فاروق، تقريرًا حول أعمال الإدارات المعنية بتنسيق الطلاب، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتسهيل عملية التسجيل وتوفير الدعم اللازم للطلاب.

يُذكر أن اللجنة العليا للإشراف على أعمال مكتب التنسيق ضمت كلا من:

الدكتور تامر شوقي مدير مركز التحول الرقمي رئيسا للمكتب، والدكتورة هبة الله محمد الدناصوري نائب رئيس مكتب التنسيق ، والدكتور تامر حسنين حامد مدير مركز نظم المعلومات الإدارية MIS والمُشرف على التنسيق الإلكتروني، والدكتور محمد إبراهيم إسماعيل مسئول التسجيل الإلكتروني، والدكتور محمد عبد الهادي مسئول التسجيل اليدوي، والدكتور حمادة السيد الجندي مسئول المطبوعات والإعلانات، و عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب مسئول لجنة الإشراف الإداري والمالي على أعمال التنسيق، و شيرين محمد عبد الرازق المدير الإداري لمركز التطوير مشرفا مالي وإداري بمركز التطوير.



كما تم تشكيل اللجان المختصة بضمان حسن سير العمل داخل مكتب التنسيق الفرعي والتي تضم:

مجموعة مدخلي البيانات ، مجموعة مراجعة البيانات، لجنة الإستقبال والتوجية بمركز التطوير، لجنة صيانة المعامل، مجموعة التسجيل اليدوي ، مسئولي تنظيم الطلاب ، سكرتارية ومديري رعاية الشباب ، مجموعة البورتال .

ويتم العمل بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون الطبية بإشراف الدكتور سمر فتحي مدير عام الإدارة ، وإدارة الأمن، والمكتب الإعلامي لجامعة قناة السويس، وبمشاركة فعاله لاتحاد طلاب جامعة قناة السويس.

