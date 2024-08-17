تضامن الدقهلية تسلم إعانة مالية عاجلة لأسرة مؤذن وافته المنية داخل المسجد

الدقهلية شريف الديب

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية اليوم - بناء علي تكليفات محافظ الدقهلية - الإعانة المالية العاجلة التي وجه أمس بصرفها إلى أسرة مؤذن وافته المنية داخل المسجد وقت قراءة قرآن الجمعة، بالإضافة إلي بحث كافة احتياجات أسرته.

كما قدم الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، بمحافظة الدقهلية، واجب العزاء لأسرة المؤذن، رمضان محمد عبدالعزيز إبراهيم، مؤذن مسجد النور بقرية الدمايره مركز بلقاس، بمسقط رأسه بقرية الدمايره والذي وافته المنية داخل المسجد وقت قراءة قرآن الجمعة، منتظرا أذان الجمعة، حيث فاضت روحه إلي بارئها.

ونقل رئيس مركز ومدينة بلقاس لأسرة الفقيد خالص تعازي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



