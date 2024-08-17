تحويلات مرورية بشارع الكردي فى القاهرة من الليلة ولمدة 10 أيام.. تفاصيل

كتب محمود عبد الراضي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تجديد خط الصرف الصحى بشارع الكردى بالقاهرة اعتباراً من منتصف اليلية ولمدة 10 أيام.

الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية بمحيط منطقة الأعمال على النحو التالى:-



▪ القادم من أسفل كوبرى الحضارات إتجاه شارع الطحاوية .. يسلك يميناً من شارع الكردى إتجاه شارع محمد مرسى فيساراً اتجاه شارع الأجزجى واستكمال السير يساراً اتجاه شارع المواصلة فيميناً شارع الطحاوية.

▪ القادم من شارع الطحاوية اتجاه أسفل كوبرى الحضارات.. يسلك يساراً اتجاه شارع الفلكى فيميناً اتجاه شارع التونسى فيميناً اتجاه شارع فخر الدين الرازى، والاستكمال إتجاه شارع الكردى اتجاه أسفل الكوبرى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .



