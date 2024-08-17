تحرير 37 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجها خبزا غير مطابق للمواصفات بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة في الساعات المبكرة من اليوم، على المخابز البلدية بكفر الزيات، وقرية ابيار التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، والأستاذ عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات والتي جاءت استجابة فورية لمطالب المواطنين بمركز ومدينة كفر الزيات وقرية ابيار، وتمكنت من تحرير 37 محضرا .

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتحرير محضر لمخبز بمنطقة شارع احمد شوقي نقص وزن 7 جرام ومخبز بشارع البنك الزراعي نقص وزن 8 جرام و مخبز بشارع مصطفى كامل نقص وزن 19 جرام و مخبز اخر بنفس الشارع عدم وجود سجل، مخبز بشارع صلاح الدين نفص وزن 15 جرام ،مخبز بمنطقه المنشية عدم وجود لوحة، وفي قرية ابيار تم تحرير عدد من المحاضر نقص وزن 12 جرام ،نقص وزن 9 جرام ،عدم نظافة أدوات العجين، نقص وزن 7 جرام.

وقامت مديرية الصحة بتحرير 11 محضر نقص اشتراطات صحية و5 محاضر عدم حمل شهادة صحية ، وحررت سلامة الغذاء 11محضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء .

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار الحملات التفتيشية المكبرة والتي تبدء عملها يوميا من الخامسة فجرا ، لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

و أِشار الجندي إلى أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي، مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها.