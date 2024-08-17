تحرير 270 محضرا لمخالفات بالأسواق والمخابز والمستودعات ومحطات الوقود فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

التموينية خلال الفترة من 11 حتى 16 أغسطس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي أعده المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

حيث أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 173 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 52 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 47 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 32 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 11 لعدم وجود ميزان حساس/ وسجل زيارات، 15 محضرا للتصرف في 956 جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، 9 محاضر لتجميع 58 أجولة بغرض التربح غير المشروع.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن أغسطس للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، 13 محضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

بينما تم تحرير محضر لضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت (لحوم مجمدة، بطاطس شيبس، توابل، صلصة، سمن نباتي)، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تحرير محضرًا ضد تجار تموينين لقيامهم بالتصرف بدون وجه حق في سلع تمويلية مدعمة وبيعها في السوق السوداء بغرض التربح غير المشروع حيث بلغت الكميات التي تم التصرف فيها 1000كجم سكر تمويني وحر، 500عبوة زيت تمويني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف، ومحضرين لتجميع كميات من السلع التموينية المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء.

في حين تم تحرير 11 محضرًا ضد المسئولين عن محلات سلع غذائية وغير غذائية لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 1.5طن ردة، 250كجم ملح طعام، 10كجم أعلاف، 100علبة سجائرمستوردة، وتم التحفظ على المضبوطات، و4محاضر ضد جزارين لقيامهم بحيازة وعرض وبيع لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة، و4 محاضر لعدم تغطية اللحوم المعروضة للبيع بالشاش الأبيض، 10محاضر لإجراء تخفيضات موسمية دون تصريح، 16 محضر لعدم وجود شهادات صحية، و25 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع، علاوة على تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن إدارة طلمية رصيف غير مرخصة، وتم التحفظ على 800 لتر سولار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وسحب 9 عينات لمواد غذائية وغير غذائية لفحصها معمليًا .