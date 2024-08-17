تحرير 105 محاضر تموينية ومصادرة 3 أطنان سماد ونصف طن أعلاف بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، استمرار الحملات التموينية المكثفة على المخابز البلدية والمحال التجارية والمطاعم لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار على مستوى المحافظة بالتنسيق بين مديرية التموين و مديريات الصحة و الطب البيطرى و حماية المستهلك وغيرها من الجهات المعنية حيث أسفرت الحملة خلال المرور على دائرة بندر ملوي، عن تحرير 105 محاضر في مختلف القطاعات التموينية والخدمية. وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضبط الحالة التموينية في المحافظة، وتطبيق القانون بكل حزم لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على حقوق المواطنين.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية شملت عدة مجالات، حيث تم تحرير 69 محضرًا في مجال المخابز البلدية، تضمنت 12 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرًا للتصرف في دقيق بلدي مدعم، و7 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى محاضر أخرى تتعلق بعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم وجود سجل زيارات.

وفي مجال منافذ صرف السلع التموينية، تم تحرير 13 محضرًا، منها 10 محاضر لعدم مزاولة النشاط، ومحضران لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، ومحضرًا لعدم وجود شهادة صحية.

أما في مجال الأسعار والأسواق، فقد تم تحرير 16 محضرًا، تضمنت محضرًا لغش تجاري بحيازة سكر ناقص الوزن، ومحضرًا لبيع سلع بدون فواتير، حيث تم التحفظ هذه السلع، كما تم تحرير محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم وجود شهادات صحية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه في مجال المواد البترولية، تم تحرير 4 محاضر، منها محضر لمحطة وقود لتجميع مواد بترولية، و3 محاضر لعدم الإعلان بمستودعات البوتاجاز.

وفيما يتعلق بالأعلاف والمستلزمات الزراعية، تم تحرير محضرين للتحفظ على 3 أطنان من سماد السوبر فوسفات ونصف طن علف بدون فواتير، كما أسفرت الحملات عن ضبط صيدلية بيطرية تعرض منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.