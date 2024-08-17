بعد ضبط 234 قطعة.. السجن والغرامة عقوبة حيازة الأسلحة النارية

كتب إيهاب المهندس

يبحث بعض ضعاف النفوس عن جمع المال الحرام من تجارة الأسلحة النارية، وربما حيازتها للبلطجة واستعراض القوة، ما يجعلهم تحت طائلة القانون، وضبطت الأجهزة الأمنية خلال حملات موسعة 234 قطعة سلاح خلال 24 ساعة.

وتوجد عقوبات رادعة لمرتكبي تلك الجرائم جاءت في مواد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل تحت رقم 1610 لسنة 2015، وتصل للسجن والغرامة لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وفيما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.