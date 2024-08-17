برنامج تدريبى مجانى على تكنولوجيا الحاسب الآلى الوادى الجديد.. تفاصيل

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت محافظة الوادى الجديد استمرار فتح باب التقديم للالتحاق بالدورة التدريبية «IT professional » والتى يتم تنفيذها بمركز ابداع مصر الرقمية بالخارجة، والتى يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمنحة مجانية مدتها 4 شهور يتم بعدها منح الناجحين شهادة معتمدة ومكافات مالية.

وتضمنت شروط التقديم أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل دراسى عالى ولديه خبرة فى التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلى وخاصة ميكروسوفت على أن يكون اخر موعد للتقديم هو 22 أغسطس الجاري.

ويعتبر مشروع "مراكز إبداع مصر الرقمية" مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويتم تنفيذها من خلال مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال. ويهدف المشروع إلى دعم الطلاب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومساعدتهم للمساهمة بفعالية فى تحقيق التحول الرقمى فى مختلف قطاعات الدولة.

ويقدم المشروع حل ابتكارى فريد إذ يعمل على معالجة الأسباب الجذرية التى أدت إلى البطالة، بطرقٍ واقعية وعملية من خلال دمج الخدمات الضرورية لنمو أى عمل تجارى فى مكان واحد يسهل الوصول إليه من الشباب الذين يسعون إلى تطوير خطط أعمالهم أو من لديهم عمل تجارى قائم أو أصحاب الشركات الناشئة فى مراحلها المبكرة.



