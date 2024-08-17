بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجتك بالدور الثانى فى الشهادة الإعدادية بسوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة 2023/2024 بنسبة نجاح 93.78% .

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد المتقدمين للدور الثاني، بلغ 12385 طالبا وطالبة، بينما حضر الامتحانات بالفعل 10965 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 10283 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 93.78%، وبلغ إجمالي الناجحين الدور الأول والثاني 81669 طالبا وطالبة لتصبح نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للدورين 99% هذا العام.

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