اليوم.. فصل الكهرباء عن مناطق بدشنا فى قنا لأعمال الصيانة

قنا صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا شمال محافظة قنا، عن فصل التيار الكهربائى لعدد من المناطق وذلك لأعمال الصيانة للمحول الرئيسى بدشنا، اليوم السبت.

وأوضحت الوحدة المحلية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن " مغذى الجزيرة، السمطا، الظهير الصحراوى، أبو دياب، العطيات، السمطا قبلى وبحرى، أبو دياب شرق وغرب، العطيات" من الساعة 4 صباحًا وحتى 7 صباحا.

وناشدت الوحدة المحلية بدشنا، المواطنين بتدبير احتياجاتهم فى تلك الفترة من فصل التيار الكهربائى وحتى العودة والانتهاء من أعمال الصيانة المقررة للمحول الرئيسي.