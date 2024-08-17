المعمل الجنائى يكشف سبب حريق شقة سكنية في عين شمس

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير المعمل الجنائي، فى واقعة حريق شقة سكنية عين شمس، أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبه جنائية في الواقعة.

البداية كانت بتلقي رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس، وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق بعدما انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية في حدائق القبة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كوردون أمنى وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي العقارات المجاورة، وتم عملية إخماد الحريق.