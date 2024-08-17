"القرى مليانة حريفة".. شاهد مهارات كابتن ملوكة بنت الشرقية في كرة القدم

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان "القرى مليانة حريفة.. شوف مهارات كابتن ملوكة بنت بنى صالح بالشرقية أحرف لاعبة كرة قدم فى مصر"، رصد فيه موهبة كروية بالفطرة.

والتقي اليوم السابع، الطفلة ملك مصطفي محيي 11 عاما، بنت قرية بني صالح التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، التي خطفت الأنظار بسبب مهاراتها في لعب كرة القدم، كرأس حربة.

وأكدت الطفلة خلال البث المباشر، أن هوايتها المفضلة هى لعب كرة القدم وتمارسها وهي بعمر 6 سنوات، في البداية واجهت اعترض من أسرتها، إلا أن والدها شجعها ودعمها علي الاستمرار في اللعب بمركز شباب القرية.

وتكمل أن اللاعب إمام عاشور هو نجمها المفضل وقدوتها في اللعب وكذلك النجم العالمي ميسي، وأنها تقضي وقتها بين المذاكرة ولعب الكرة أو مشاهدة المباريات.

وقام الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، بتكريم اللاعبة الماهرة، مؤكدا أن المحافظة تزخر بالمواهب، وأنه يدعو أي موهبة بضرورة التوجه إلي مراكز الشباب والأندية للالتحاق بالبرامج التي توفرها الدولة لدعم الموهوبين، مؤكدا أن الوزارة ستقدم كل الدعم لموهبة ملك.