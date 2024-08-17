اليوم السابع
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القاهرة الإخبارية: 15 شهيدا جراء قصف الاحتلال مدخل بلدة الزوايدة وسط غزة

السبت، 17 أغسطس 2024 08:54 ص
القاهرة الإخبارية: 15 شهيدا جراء قصف الاحتلال مدخل بلدة الزوايدة وسط غزة قصف قطاع غزة
كتب ـ محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: ارتفاع عدد الشهداء إلى 15 شخصا جراء قصف للاحتلال على مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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