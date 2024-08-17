العثور على جثة سيدة أثناء البحث عن جثمان شاب غريق بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

كشفت الصدفة أثناء البحث عن جثة شاب سقط داخل مياه ترعة المنصورية أمام عزبة الصفيح بمدنية المنصورة، العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية داخل المياه وتبين تواجدها منذ فترة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، أنه أثناء تنفيذ عمليات البحث عن الشاب الذى سقط داخل مياه الترعة بواسطة قوات الإنقاذ النهرى تم العثور على جثة سيدة متحللة.

وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرفات النيابة، وتم طلب تحريات المباحث عن الواقعة، والبحث عن سجلات السيدات المتغيبات التى تحمل نفس المواصفات، والوصول إلى أسباب تواجده داخل المياه، وكشف ملابسات الحادث.