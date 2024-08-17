التنمية المحلية: بدء 4 دورات تدريبية لـ 112 من العاملين في المحليات غدا

كتب على عبد الرحمن – إيناس سلامة

يواصل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تنفيذ خطته التدريبية الجديدة لعام 2025/ 2024 ، وذلك علي مدار الأسبوع الثالث على التوالى ويأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتأهيله وتدريبه في كافة مؤسسات الدولة وفقًا لرؤية مصر 2030، ومن خلال تنفيذ رؤية الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في بيان اليوم، أن تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية وبناء وتأهيل صف قيادي ثاني يأتى على رأس أولوياتها ، مشيرة إلى أن مركز التنمية المحلية بسقارة سيشهد غداً الأحد، انطلاق الأسبوع التدريبي الثالث من خطته التدريبية للعام الحالى بتنفيذ 4 دورات تدريبية وهى الأسبوع الأول من دورة "المراكز التكنولوجية وكيفيه التعامل والتواصل مع المواطنين والادارات الخلفية ، والأسبوع الأول من دورة "تحليل مضمون الخطاب السياسى والإعلامى والتعامل مع وسائل الإعلام وطرق التأثير على الجمهور، ودورة "تطوير الإدارات الهندسية ، ودورة " ادارة المشروعات مستوى متقدم PMI - PBA))، ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه الدورات 112 متدرب من جميع المحافظات.





وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مركز سقارة يركز في خطته الحالية على مواصلة جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة العاملين بالمحليات ومهاراتهم وقدرتهم على ميكنة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية والإجراءات الإدارية والحكومية المستحدثة تسهيلاً على المواطنين واختصاراً للوقت والمجهود والتكلفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، مشيرة إلي أهمية دورة "المراكز التكنولوجية وكيفيه التعامل والتواصل مع المواطنين والادارات الخلفية والتى ينظمها المركز "للفئات المستهدفة من المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية و لجان متابعة المراكز ومكاتب خدمة المواطنين بالتعاون مع وحدة تطوير الادارة المحلية بالوزارة ووكالة الـ GIZ الالمانية والتى تأتى تماشياً مع جهود الوزارة في الاهتمام بالمراكز التكنولوجية لدورها الهام والفعال في وضع نظام موحد ومركزى ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية في جميع المحافظات ، عبر نظام "الشباك الواحد".



وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الأسبوع الثالث من خطة سقارة سيشمل تنفيذ دورة "تحليل مضمون الخطاب السياسى والإعلامى والتعامل مع وسائل الأعلام وطرق التأثير على الجمهور" والتى سيتم تنظيمها على مدار أسبوعين على التوالى وذلك للفئات المستهدفة من المديرين والعاملين بإدارة العلاقات العامة والإعلام و البوابة الالكترونية ،مشيرة إلى أهمية هذه الدورة في رفع مهارات العاملين بالمحليات على كيفية بناء الثقة بين الادارة المحلية و وسائل الإعلام المختلفة، وزيادة وعيهم بدور الإعلام الهام باعتباره أحد المصادر المهمة في تكوين الأطر السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطنين من خلال إحاطتهم بمجريات الأحداث في المجتمع، و تقديم المعلومات حول أبرز القضايا والموضوعات والمشروعات القومية والتنموية التى تقوم بها الدولة المصرية على أرض جميع المحافظات .



ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى ان دورة "تطوير الادارات الهندسية " التى يتم تنفيذها في الاسبوع الثالث بسقارة للفئات المستهدفة من المديرين والعاملين بالادارة الهندسية ،جاءت للحاجة الملحة لتطوير اداء العاملين بالإدارات الهندسية في جميع المحافظات ورفع قدراتهم ووعيهم بأبرز المتغيرات والقوانين والتشريعات الجديدة في الادارة المحلية ، مشيرة أيضاً إلي أهمية دورة " ادارة المشروعات مستوى متقدم PMI - PBA)) للفئات المستهدفة من خريجي دورات السابقة في الارتقاء بأداء العاملين بمجال تحليل الأعمال، و إدارة فعّالة تشمل تنظيم كل مراحل المشروع ومهامه، بدءًا من البداية وصولاً إلى الانتهاء حيث تزداد هذه الحاجة بشكل ملحوظ مع تطور المجال وظهور أحدث الأدوات والممارسات والأساليب في إدارة المشاريع، و لتحقيق الأهداف والنجاح في مختلف مجالات المشاريع التى تقوم بها الدولة .