التنمية المحلية: انطلاق الحملة الإعلامية بالتعاون مع المتحدة سبتمبر المقبل

كتب على عبد الرحمن

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تفاصيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث أكدت الوزيرة أن البروتوكول سيتضمن إطلاق حملة إعلامية كبرى، حول قانون التصالح الجديد، لتوعية المواطنين بأهمية قانون التصالح على مخالفات البناء، ومتى يتصالح.

وتابعت الوزيرة لـ "اليوم السابع" :"اكتشفنا أن بعض المواطنين لا يعلم أن هناك بعض الأنشطة يجب التصالح عليها، مثل تغيير النشاط سكنى لتجارى أو العكس يحتاج لتصالح، كما تهدف الحملة إلى التوعية بأن قانون التصالح هدفه فى المقام الأول الحفاظ على ممتلكات المواطن وثروته العقارية".

ولفتت الوزيرة إلى أنه من المقرر أن يتم إطلاق الحملة الإعلامية فى مطلع سبتمبر المقبل، على مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية والمواقع الإخبارية، مشيرة إلى أن هناك تسهيلات كبيرة للتصالح على مخالفات البناء، سيتم التوعية بها أيضا أبرزها خصم 25% من قيمة التصالح فى حال الدفع كاش، ومن يحتاج التقسيط على ثلاث سنوات يكون بدون فوائد، كما يمكن الدفع الالكترونى أو عن طريق البنك.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه حتى الآن تلقت المحافظات 550 ألف طلب تصالح فى قانون التصالح الجديد، منذ مايو الماضى وحتى الآن، وفيما يتعلق باشتراطات البناء الجديدة.