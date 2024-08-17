"البترول الوطنية" بالكويت تكشف أسباب أزمة توقف خطوط مصنع إسالة الغاز

إيمان حنا

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، إن انقطاع مياه البحر المخصصة للتبريد والتي يتم تزويدها من قبل الهيئة العامة للصناعة في الساعة السابعة من صباح اليوم السبت أدى إلى تأثر أغلب الوحدات العاملة في مصفاة الأحمدي وتوقف خطوط مصنع إسالة الغاز وهو ما أدى بدوره إلى تأثر شبكات الغاز. وفق "كونا" .

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الفرق المعنية في كل من (البترول الوطنية) وشركة نفط الكويت ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قامت على إثر ذلك بتفعيل خطة الاستجابة للطوارئ.

وذكرت أن الهيئة العامة للصناعة تمكنت من إعادة عمليات تزويد مياه البحر، وأعقب ذلك البدء باستعادة أعمال المصفاة وخطوط الغاز تباعا لتعود العمليات التشغيلية إلى الوضع الطبيعي.

وكانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت قد أعلنت في بيان سابق أن توقفا كليا حدث صباح اليوم لوحدات معالجة الغاز من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية مما أدى لخفض جودة الغاز المرسل من قبلهم لبعض وحدات توليد الكهرباء في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.



