الاحتلال الإسرائيلى يعلن إنهاء عملياته فى قطاع غزة "بشكل عام"

أحمد علوى

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين أن عمليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة انتهت "بشكل عام"، والمؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية أن الوقت حان لصفقة تبادل.

وأضافت الهيئة: "يمكن لإسرائيل دخول غزة مرة أخرى عندما تتوفر معلومات استخباراتية جديدة".

وأخبرالاحتلال الإسرائيلي صناع القرار أن لواء رفح التابع لحركة "حماس" قد تم تحييده وأنه غير موجود تقريبا.



يأتي هذا عقب جولة مفاوضات أجريت في العاصمة القطرية الدوحة يومي الخميس والجمعة، دون الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وأصدرت قطر ومصر والولايات المتحدة يوم الجمعة، بيانا بشأن قمة الدوحة الرامية إلى سد فجوات المفاوضات بين حركة "حماس" وإسرائيل للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وأشار البيان إلى أن "الطريق أصبح الآن ممهدا لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية".