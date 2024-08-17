الاحتفال بمهرجان ليالي أضواء المدينة لإكتشاف الموهوبين في سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

نظم إقليم وسط الصعيد الثقافي مهرجان ليالي أضواء المدينة الأولى، لإكتشاف المواهب ببيت ثقافة شطوره، وذلك للاحتفاء بمواهب القرية، ومبدعيها، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، ورعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يتم تنظيم المهرجان برئاسة ضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة سوهاج بإشراف أحمد فتحي بسمة عسكر، ورئاسة بسمه عسكر وحضور عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، نائبا عن الدكتور محمد عبدالهادى نائب محافظ سوهاج، ويسرى كفافى مدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، أحمد صابر مدير قصر ثقافة سوهاج وريناد محمود مدير المكتب الفنى بالفرع والدكتورة وفاء العمدة، مدير الشئون الفنية بالفرع و والدكتورة زهرة محمد رضوان رئيس قسم الموهوبين بالفرع وحنان محسن مدير قصر ثقافة الطفل، وكارمن لبيب.

بدأ المهرجان بتفقد مسئولي الثقافة معرض نتاج ورش الإبداع الفني للمواهب والذي تضمن مجموعة من اللوحات الفنية من البورتريه ولوحات الطبيعة وأشاد رئيس إقليم وسط الصعيد بالأعمال الفنية المقدمة من الموهوبين مؤكداً أن الثقافة تلعب دورا هاما في نشر الوعي الثقافى وترسيخ الهوية الوطنية.

وبدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطني أعقبها آيات من الذكر الحكيم وقال عبد الحافظ بخيت مدير عام النشر الأسبق بالهيئة ورئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بسوهاج ونادى أدب شطوره إن الثقافة الآن تلعب دورا مهما في تغيير الوعي ودعم الجمهورية الجديدة وما يفعله إقليم وسط الصعيد الثقافي في تلك المنطقة قادر على الحافظ علي هويتنا الثقافية واكتشاف الموهوبين من أهم معطيات الثقافة.

ومن جانبه عبر ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي عن سعادته البالغة لتواجده وسط الإبداع والتميز للمواهب والفنون مؤكداً أن القرية تزخر بمجموعة من المبدعين وأكد أن الثقافة هي نبراس التنوير في صعيد مصر ناقلاً تحيات الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة والذي اختارها لتنفيذ ليالي أضواء المدينة فهي قرية متميزة بمواهبها ومبدعيها.

وخلال الحفل قدم فريق كورال أطفال بيت ثقافة شطوره "تحت التأسيس" باقة من الأغاني والاناشيد الوطنية والترحيبية بالحضور بقيادة المايسترو عبد الناصر قناوى منها " مرة تانية" و " يا بلدنا يا مصر" و"زقزق العصفور" واستعراض "الله الله ع المستقبل" تحت إشراف عبد الناصر قناوي مدرب الفريق.

أعقب ذلك مقتطفات شعرية قدمها الموهبة إياد صابر ملقياً قصيدة " القدس عروس الأحلام " ثم قصيدة "مصر هي نبع الأمل" لـ ملك محمود مقبول وقدمت الموهبة ريتاج القاضي قصيدة بعنوان "امبارح ثم عودة " والقت أنعام السيد قصيدة بعنوان" الورد" إلى جانب مقتطفات شعرية لبعض القصائد الوطنية لمواهب القافلة الثقافية "مواهب القرية" وفقرة غنائية بلغة الإشارة للفنانة رحمة أحمد.

وتبادل الشعراء محمد عمر ابو زيد واحمد عمر ابراهيم تقديم الفقرات الفنية حيث قدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد الرز باقة من التابلوهات الاستعراضية التراثية منها رقصة "العصا" و "الربابة" إلى جانب عرض فنى لفرقة سوهاج للإنشاد الديني بقيادة خالد حجو باقة من الابتهالات والتواشيح الدينية منها "قمر سيدنا النبي" و "يا جمال نور النبي" وشاركت عائشة شبانة من أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة للمكفوفين الفرقة بأجمل التواشيح والابتهالات الدينية مع الفرقة.

وشهدت الاحتفالية أمسية شعرية شارك فيها نخبة من المبدعين الأدباء ومنهم الشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط ونادى أدب القوصيه والشاعر أوفى عبد الله الأنور نائب رئيس اتحاد كتاب مصر فرع سوهاج والشاعر علي ابو سراج والشاعر علاء عبد السميع عضو الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر والشاعر محمد عمر أبوزيد والشاعر أحمد عمر ابراهيم والشاعر سمير ظريف وقدم الأدباء بعض القصائد الشعرية الجديدة الممزوجة بالوطنية.

واختتمت فعاليات الاحتفالية بتكريم المواهب الأدبية والفنية الشابة وأهدى رئيس الإقليم المهندس عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا وصلاح العمدة لما يقدمونه من دعم لتنفيذ الأنشطة الثقافية والفنية بسوهاج على أكمل وجه كما منح رئيس الإقليم شهادات تقدير للموهوبين لما قدموه من فن هادف وراقي. جاء ذلك بحضور المهندس عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا.



إفتتاح المعرض الفنى



الحضور من القيادات



السلام الوطنى بالمهرجان



إياد محمود مقبول الحائز على المركز الأول فى العزف



تسليم درع إقليم وسط الصعيد الثقافى



رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى يكرم عائشه المتفوقه



رئيس الإقليم ورئيس المدينة يكرمان الموهبة إياد محمود مقبول



رئيس الإقليم يشيد بالموهبة بعد العزف ويقدم له الدعم



فرقة الفنون الشعبة الحاصلة على جوائز