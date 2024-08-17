اليوم السابع
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السبت، 17 أغسطس 2024 11:04 م
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الإنقاذ النهرى يكثف البحث عن شاب سقط فى ترعة بعزبة الصفيح بالدقهلية

السبت، 17 أغسطس 2024 09:36 م
الإنقاذ النهرى يكثف البحث عن شاب سقط فى ترعة بعزبة الصفيح بالدقهلية إنقاذ نهرى - أرشيفية
الدقهلية -محمد الحبشي

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تواصل قوات الإنقاذ النهري، من جهودها في البحث عن جثمان شاب سقط داخل مياه إحدى الترع في محافظة الدقهلية.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بمشاهدة عدد من المواطنين لشاب يسقط في المياه من أعلى كوبري عزبة الصفيح في بمدينة المنصورة بالقرب من شارع الدراسات واختفاؤه وعدم ظهوره.

انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ محل الواقعة، حيث تستمر قوات الانقاذ النهري في البحث لعدد من الساعات في محاولة للعثور عليه من داخل المياه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.







سقوط شخص في المياه

غرق شاب

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