اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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"الأونروا": الاحتلال يقلص "المنطقة الإنسانية" في غزة إلى 11% فقط

السبت، 17 أغسطس 2024 01:32 م
"الأونروا": الاحتلال يقلص "المنطقة الإنسانية" في غزة إلى 11% فقط الوضع في غزة
وكالات

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حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من تقليص إسرائيل "المنطقة الإنسانية" المزعومة إلى 11% فقط من قطاع غزة، ما تسبب في حالة من الفوضى والخوف بين النازحين، بحسب وكالة "وفا".

وأشارت وكالة الأونروا في تصريح عبر صفحتها على منصة "إكس"، إلى نزوح آلاف العائلات في غزة مع إصدار سلطات الاحتلال أوامر إخلاء جديدة.

ولفتت إلى أنه لا شيء -في غزة- سوى المنازل المحطمة والحياة المحطمة، الناس محاصرون في هذا الكابوس الذي لا نهاية له، ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه.







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